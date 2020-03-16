امانة بغداد تؤكد استمرار عمل مؤسساتها واستثناءها من حظر التجوال

المستقلة … قالت امانة بغداد، انها مستمرة في عمل مؤسساتها واستثناءها من حظر التجوال ، مؤكدة انها ستواصل اداء واجباتها من رفع للنفايات ومواكبة الأمطار واستقبال الشكاوى التي تخص العمل البلدي خلال فترة الحظر .

وذكرت الأمانة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، أن “الامانة بينت وحسب قرارات اجتماع خلية الأزمة المنعقد يوم امس الأحد الذي استثنى الأجهزة الخدمية من قرار حظر التجوال”.

واضافت “عليه ستستمر الامانة في اداء واجباتها من رفع للنفايات ومواكبة الأمطار واستقبال الشكاوى التي تخص العمل البلدي وغيرها من الاعمال والمهام المناطة بها وبالتنسيق مع القوات الأمنية مع توجيه كافة ملاكاتها لا سيما الميدانية بأخذ الاحتياطات الوقائية”.