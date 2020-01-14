امانة بغداد : العمل على صيانة طريق “محمد القاسم ” مستمر على 4 مراحل

امانة بغداد : العمل على صيانة طريق “محمد القاسم ” مستمر على 4 مراحل

المستقلة … أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، الاستمرار باعمال الصيانة الخاصة بالطريق محمد القاسم للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبي.

الامانة بينت “استمرار العمل في صيانة وتاهيل الطريق المذكور والذي قسمت فيه الاعمال الى أربعة مراحل تُمثل المرحلة الحالية الرابعة والأخيرة حيث تم خلال المرحلة الحالية رفع مفاصل التمدد الحديدية المتضررة لأغراض اجراء الصيانة واستبدال التالف منها بالاضافة الى تكسير الجدار الساند الخاص برمبتي النهضة والقطن الطبي مع نصب القالب الخشبي والحديدي لإعادة صب بالكونكريت المسلح والاستمرار بصيانة السياج الواقي واليدوي”.

واضافت: “كما تمت المباشرة باعمال التزحيف أسفل رمبة النهضة واصلاح الروافد الطولية المتضررة والتي تقع أسفل المجسر مع تشخيص المقاطع المتضررة من الأسفلت لغرض اعادة اكساءها “.

وتابعت: “تجدر الإشارة الى ان العمل يتم بإشراف المكتب الاستشاري لجامعة بغداد ( باعتباره الجهة الاستشارية الخاصة بالمشروع ) وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة”.