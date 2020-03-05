امانة بغداد : استحداث ثلاثة منافذ مرورية شمال العاصمة

المستقلة .. أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن استحداث ثلاثة منافذ جديدة تربط منطقة الشعب بالطريق السريع بغداد كركوك شمال العاصمة، مبينا ان ذلك جاء لغرض تخفيف الزخم المروي وتسهيل حركة السير.

وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد باشرت باستحداث منفذين للدخول ومنفذ واحد للخروج مقابل المحلات ( 317 ، 337 ، 339 ) عرض المنفذ الواحد 7 أمتار مع غلق المنافذ الغير نظامية بعد مناشدات ومخاطبات نيابية ورسمية وردت الى الامانة”.

واضافت ان “العمل يتضمن تكسير الاسفلت والأرصفة ورفع الأنقاض مع فتح بوكس ترابي بسمك 50 سم وفرش وحدل الحصى وانشاء قالب جانبي ومن ثم الإكساء بثلاث طبقات من الأسفلت”.