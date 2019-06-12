امامكم مهلة الى 20 حزيران : رسالة عبد المهدي للكتل السياسية

(المستقلة)… وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رسالة الكتل والأحزاب السياسية، بشأن تأخير حسم كابينته الوزارية لغاية الآن.

وقال النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي ان “عبدالمهدي ابلغ جميع الكتل السياسية والأحزاب، بانه سوف ينتظر ترشيحاتها للحقائب الوزارية الشاغرة، لغاية يوم 20 حزيران الجاري”.

وأكد عليوي، انه “في حال لم تقدم وتتفق الكتل السياسية على المرشحين، فانه عبدالمهدي سيقدم بنفسه مرشحي للحقائب الوزارية، لمجلس النواب للتصويت عليها، دون الرجوع الى الكتل السياسية، وفي حال سقوط اي مرشح يقدم عبدالمهدي في التصويت، سيقدم بديله في اليوم الثاني، وفق ما قاله للكتل”.

وشدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس في مؤتمره الاسبوعي على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

وأكد رئيس الوزراء أن “الأنباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة”.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا بحكومة عبد المهدي.

ولاتزال 3 حقائب في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شاغرة رغم مرور اكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل. (النهاية)