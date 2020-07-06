امالية النيابية : التأخر في توزيع الرواتب سببه التدقيق في مزدوجي الرواتب

المستقلة … رجحت اللجنة المالية النيابية ، أن يكون التأخر الحاصل في توزيع رواتب بعض الوزارات بسبب التدقيق الحاصل في مزدوجي الرواتب.

وقــــال عضــــو اللجنــــة المالية في مجلس النواب جمــــال كوجــــر فــــي تصريــــح تابعه المستقلة اليوم الاثنين ، إن “مجلس النواب اعطــــى الحكومــــة صلاحيــــة الاقتــــراض الفــــوري وفــــق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتــــوي علــــى مــــادة تنــــص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليــــه مباشــــرة”، مشــــيرا الى أن “تلك القــــروض داخليــــة وبالتالي فان التأخيــــر الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر”.

وأضــــاف أن “ترتيبــــات توزيــــع الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل لكــــن في حال كان لــــدى الحكومة اصلاحات عليهــــا ان تعلنها وان تكون بموافقة البرلمان”.

ورجــــح كوجــــر أن “يكون ســــبب التاخيــــر هــــو مزدوجــــو الرواتب الذين تســــعى الحكومة لتدقيقهم وايقاف رواتبهم”، داعيا الحكومة الى “توضيح اســــباب التأخير لا ســــيما ان الموظف لديــــه التزامات كثيرة”.

بدوره أكــــد عضــــو اللجنة النائب محمد الدراجــــي، في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، أنه “لا صحة لتأخر الرواتب بســــبب تأخــــر تحويــــل العملــــة، فالبنــــك المركــــزي يقوم يوميــــا بالتحويل، كمــــا أن قانــــون الاقتــــراض الذي يغطــــي الرواتــــب يتضمــــن (فــــي إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي”.

وأضاف، أنه “علــــى أســــاس ذلــــك فــــإن الســــيولة النقديــــة الموجودة لــــدى البنــــك المركزي قــــد أطلقت للمصــــارف الرئيســــة (الرافديــــن والرشــــيد وTBI (والمفــــروض ورود إشــــعار من وزارة المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين”.

وتابع انه “لن تحدث مشــــكلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لوجود الاقتــــراض الداخلي”، مشــــيرا الى “اننا ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحيــــة التي وعد وزير المالية بتقديمها”.