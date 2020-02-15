امازون تقدم توصيلات مجانية للفلسطينيين إذا أدرجوا إسرائيل بأنها بلادهم

المستقلة / كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة امازون تقدم الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفقاً للقانون الدولي، ولكنها لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا إسرائيل بأنه بلادهم.

وأوضحت الصحيفة خلال تحقيق موسع في الضفة الغربية المحتلة أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولاراً مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد تحقيق فاينانشال تايمز أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون الأراضي الفلسطينية عنوانهم يخضعون لرسوم شحن ومناولة تزيد عن 24 دولاراً.

وقال نيك كابلين، الناطق باسم امازون :” إذا أدخل زبون فلسطيني عنوانه واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي”.

وأشارت الصحيفة إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة في عام 1967 مشيرة إلى تواجد أكثر من 460 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير قانونية وغير شرعية في الضفة تحت حراسة جيش الاحتلال.