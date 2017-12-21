امارجي : غلق القنوات في كردستان والانبار غير دستوري

(المستقلة)..ادانت منظمة أمارجي لحرية التعبير، “القرارات غير الدستورية للحكومات المحلية في محافظة الانبار واقليم كردستان- العراق الخاصة بإغلاق قنوات فضائية “، معربة عن قلقها “للقمع الوحشي الدموي الذي قامت به ميليشيات كردية ضد المتظاهرين في محافظة السليمانية” .

وطالبت أمارجي في بيان اصدرته اليوم ، الحكومة والبرلمان الاتحادي بالقيام بواجباتها في حماية الدستور لاسيما وان قرار محافظ الانبار محمد الحلبوسي بإغلاق مكتب قناة الشرقية ومنعها من العمل في المحافظة ، وقرار وزارة الثقافة في اقليم كردستان بغلق مجموعة قنوات ( ان ،ار،تي) التابعة لمؤسسة “ناليا” الإعلامية يخالف المادة 110 من الدستور الذي منح صلاحية هذه الإجراءات الى الحكومة الاتحادية حصرا .

واشار البيان الى ان المادة (110) سادسا من الدستور تنص على انه (تختص السلطات الاتحادية حصرا بتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ) ، ما يوجب على السلطات الاتحادية (التنفيذية والتشريعية ) التحرك السريع لإلغاء القرارات غير الدستورية وإعادة فتح مكتب قناة الشرقية ومجموعة قنوات (ان ،ار،تي) .

وذكرت ان “ميليشيا” (اسايش) التابعة لـ “الاتحاد الوطني الكردستاني ” أقتحمت في 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري ،مؤسسة (ناليا) الإعلامية المالكة لتلك المجموعة من المحطات الفضائية وقامت بالإعتداء على الصحفيين والعاملين في المؤسسة ومن ثم مصادرة بعض المعدات الإعلامية وتحطيم البعض الآخر ، وبعدها قامت بإختطاف ساشوار عبد الواحد المالك السابق للمؤسسة بذريعة دعمه للمظاهرات وتحريضه على التظاهر .

وحملت أمارجي ، سلطات إقليم كردستان-العراق مسؤولية سلامة وحياة الناشط ساشوار عبد الواحد ، وتطالبها بإطلاق سراحه فورا ومحاسبة الميليشيات التي اختطفته .

واعربت المنظمة عن عميق قلقها للاجراءات التي وصفتها ب،”الوحشية” التي تقوم بها ميليشيات (الأسايش) التابعة للحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ) ، التي تسببت بسقوط نحو 5 قتلى وأكثر من 100 جريح في المظاهرات السلمية التي انطلقت في مدينة السليمانية شمالي العراق منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري .

وفي الوقت الذي اعلنت أمارجي عن تضامنها الكامل مع المتظاهرين وتبنيها لمطالبهم المشروعة وحقهم في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا ، طالبت الحكومة الاتحادية والادعاء العام في العراق بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتهم قانونا وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب .

وعدت أمارجي ” صمت” السلطات الإتحادية العراقية على مايحصل من جرائم ضد المتظاهرين والصحفيين في الإقليم ، ” إخلال بواجباتها الدستورية ومشاركة في تلك الجرائم ، مايحملها المسؤولية القانونية الكبرى عن اي تجاوزات تقوم بها المليشيات أو الحكومات المحلية في اي منطقة من مناطق العراق” .