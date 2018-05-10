الْيَوْمَ الاول للانتخابات العراقية في مصر ينتهي بهدؤ

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انتهي الْيَوْمَ الاول للانتخابات البرلمانية لأبناء الجالية العراقية فى مصر وذلك فى إطار انتخابات الجاليات العراقية بالخارج والتى تستمر يومين اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأدلى سفير العراق فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية الدكتور حبيب الصدر بصوته فى المركز الانتخابى الكائن بالمهندسين بمحافظة الجيزة.

ووجه السفير الشكر والتقدير للسلطات المصرية لما قدمته من تسهيلات فى العملية الانتخابية التى تجرى اليوم.

وأكد أهمية الانتخابات العراقية هذا العام لأن البلاد خرجت منتصرة من الحرب على داعش وتدخل معركة جديدة هى معركة البناء والإعمار وإعادة ما تبقى من نازحين لمناطقهم وكذلك القضاء على الفكر الداعشى، قائلا: لقد انتصرنا على داعش عسكريا وعلينا أن ننتصر عليه فكريا.

وأضاف أن كل أبناء الشعب العراقى ينتظرون تنفيذ الاستحقاقات المؤجلة وكانوا ينتظرون هذا العرس الانتخابى بفارغ الصبر لأنهم يدركون جيدا أن صناديق الانتخابات تحمل لهم الأمل، مشيرا إلى أنه يسمى صناديق الانتخابات صناديق الأمل.

كما قال السفير العراقى بالقاهرة فى تصريحات إعلامية، إن الانتخابات البرلمانية للعراقيين فى مصر تسير بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن العراقيين خرجوا فى بلدهم الثانى مصر ليدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى سيكون لها آثار إيجابية ليس على العراقيين وحدهم ولكن على المنطقة كلها.

وتوجه الصدر بالشكر إلى الحكومة المصرية بعد تقديمها كل التسهيلات لدعم مكتب المفوضية العليا للانتخابات فى القاهرة.. مضيفا “التصويت الإلكترونى هى التجربة الأولى للانتخابات العراقية وقد بذلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهودا كبيرة فى سبيل توفير كافة المستلزمات لإنجاح العملية الانتخابية”.

وأكد السفير العراقى أن الانتخابات البرلمانية العراقية هى السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن العراقيين يعولون على هذه الانتخابات لإيجاد حكومة جديدة تستطيع إنجاح الخطط التنموية التى تم وضعها أبرزها إعادة إعمار العراق، وعودة ما تبقى من النازحين.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات خصصت خمسة مراكز ليدلى أبناء الجالية العراقية فى مصر بأصواتهم بها اليوم الخميس، وغدا الجمعة، وهما اليومان المخصصان لاقتراع المقيمين بالخارج بالانتخابات.

وتتوزع هذه المراكز على المناطق التى يوجد تواجد مكثف للعراقيين وهى ثلاث مراكز فى القاهرة الكبرى (تشمل واحدا فى كل من مدينة نصر، والمهندسين، و6 أكتوبر)، ومركز فى الإسكندرية وآخر فى المنصورة.

وتجرى الانتخابات البرلمانية داخل العراق بعد غد السبت، أى فى اليوم التالى لانتخابات الجاليات بالخارج.

الجدير بالذكر أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بالنسبة لعدد من الناخبين العراقيين في مصر، ولكن العدد التقريبي يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف شخص موزعين على مدن مصر المختلفة.

يذكر أن الفرز سيتم خارج بغداد وسيتم إرسال النتائج عن طريق الأقمار الصناعية للعراق، وسيقوم المكتب بعملية الفرز كادر متخصص تم تدريبه.

كما تشهد الانتخابات الحالية نقلة نوعية في عمل مفوضية الانتخابات، وهي أجهزة العد والفرز وعملية إرسال النتائج إلكترونيا، فلن يتدخل العنصر البشري في عملية عد وفرز الأوراق ولكن بعد انتهاء الاقتراع يتم عدها وفرزها بواسطة جهاز إلكتروني مخصص لذلك وترسل النتائج بعد انتهاء الفرز بدقائق إلى مركز العد في بغداد.

ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات من أصل نحو 38 مليونا هم عدد سكان العراق.

ويتنافس نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات للحصول على أحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، تتوزع على 18 محافظة.

سيمثل تسعة نواب سكان الأقليات في العراق، يتوزعون بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين، فيما خصصت نسبة 25 في المائة من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، وتتنافس نحو 2014 امرأة في الانتخابات المقبلة