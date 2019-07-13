اليونسيف تخصص جائزة لأفضل فيلم إيراني في مهرجان أفلام الأطفال

(المستقلة)/منصور جهانی/.. تشارك منظمة اليونيسف في إيران لهذا العام طبقا لعقد وقّعته مع وزارة الثقافة الايرانية في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ 32.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان بنسخته الثانية والثلاثين، عُقد اجتماع في مؤسسة الفارابي السينمائية حضره كل من مدير المهرجان «عليرضا تابش» و «مهتاب كرامتي» سفير النوايا الحسنة لليونيسف و «بهاره يغانه فر» مديرة قسم التواصل الخاص باليونيسيف، وتم بحث تفاصيل المشاركة بمسابقة اليونيسف ضمن المهرجان وطريقة تحكيم الأفلام في هذه المسابقة.

بعد تشكيل لجنة التحكيم المستقلة لليونيسف بالتعاون مع الممثل السينمائي الإيراني الشهير «مهتاب كرامتي» وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، سيتم عرض جميع الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والمتوسطة والقصيرة في إيران للحصول على جائزة اليونيسف الخاصة خلال فعاليات المهرجان.

التعاون مع اليونيسف لتوسيع أهداف مهرجان أفلام الأطفال من جهته قال «عليرضا تابش» مدير المهرجان: سيساعد التعاون مع منظمة اليونيسف في توسيع أهداف المهرجان بشكل كبير، بما في ذلك إنشاء سلسلة اقتصادية-ثقافية وتحديث في مجال الترفيه والتسلية للأطفال واليافعين، والذي سيتم عرضه في القسم الخاص بالمهرجان تحت عنوان “ويب سري” لهذا العام.

استمرار التعاون مع اليونيسف على طول العام

وتابع تابش: من المحتمل أن يتواصل تعاون اليونيسف مع مهرجان أفلام الأطفال والناشئين على مدار العام، ومع تنظيم فعاليات الأطفال، سيستمر هذا التعاون في الانتشار إلى مستقبل مزدهر ومفعم بالحياة لإيران والعالم.

ونظرا لأهمية مصير الأطفال الذين يعملون من سن الصغر، يجري تنفيذ برنامج مخصص لهذا العام لرؤية تجربة مشاهدة الأفلام من قبل الأطفال ضمن فعاليات المهرجان.يشارك هؤلاء الأطفال في تجربة مشاهدة الأفلام في سياق مهرجانات أفلام

الأطفال واليافعين.

ومعايير اليونيسف لاختيار أفضل فيلم في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بايران على الشكل التالي: