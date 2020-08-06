اليونان تعيد 134 مهاجرا عراقيا بعد منحهم مبلغ 2400 دولار

المستقلة / متابعة /- غادرت اليونان اليوم الخميس، اولى الطائرات التي تقل مهاجرين عراقيين لاسباب اقتصادية، لاعادتهم بشكل طوعي للعراق ضمن برنامج يموله الاتحاد الاوروبي يهدف إلى تخفيف الضغط عن هذه الدولة التي يصل غالبية المهاجرين الساعين لدخول اوروبا الى شواطئها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس للصحفيين ان “اول مجموعة غادرت اثينا اليوم تضم 134 عراقيا في اكبر عملية اعادة طوعية تنفذها بلادنا والاكبر في اوروبا هذا العام”.

وستقدم لما مجموعه خمسة آلاف مهاجر غادروا بلدانهم لاسباب اقتصادية، مبالغ تحفيز بقيمة الفي يورو (2400 دولار) لكل فرد للعودة إلى ديارهم.

وعلى الراغبين في العودة ان يكونوا قد وصلوا اليونان قبل الاول من كانون الثاني 2020، ولا زالوا موجودين في جزر ليروس وساموس وليسبوس وكوس وخيوس. وأمامهم شهر لتقديم طلب للعودة، ويمكن تمديد المهلة لشهر آخر حتى بلوغ ذلك العدد، وفق وزارة الهجرة.

وأعلن عن الخطة في آذار لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

فيما ذكرت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي ايلفا يوهانسون ان “المبالغ المالية تهدف الى مساعدة طالبي اللجوء على بداية عمل جديد في بلدانهم الاصلية”.

وقد وصل اكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان في 2015 و2016، بحسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهناك حاليا قرابة 120 الفا منهم في اليونان.

ويقيم اكثر من 25 الف طالب لجوء في مخيمات في جزر بحر ايجه الخمس، والتي اقيمت اساسا لتتسع لـ6095 شخصا فقط.