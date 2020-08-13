 اليونان تعلن تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 في صفوف المهاجرين

(المستقلة).. أعلنت اليونان، الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد مخيمات المهاجرين المكتظة، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الهجرة.

وأوضح المصدر أن المصاب يمني عمره 35 عاماً يعيش في مخيم فيال في جزيرة خيوس.

وتابع المسؤول “وضع الرجل في الحجر الصحي في مستشفى محلي. ويخضع حالياً 30 شخصاً آخر للفحوص”.

وهناك أكثر من 3800 شخص يعيشون في مخيم فيال، ما يفوق بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وظهرت العديد من الإصابات بفيروس كورونا في المخيمات الواقعة في البر الرئيسي لليونان بما فيها 150 إصابة في فندق للمهاجرين في بيلوبونيز في نيسان/أبريل.

لكنها أول إصابة تسجل في أحد مخيمات الجزر، والتي تشهد اكتظاظاً كبيراً.

ويأتي ذلك غداة تسجيل اليونان أعلى عدد يومي للإصابات الجديدة بلغ 262.

وألقت السلطات باللوم في ارتفاع عدد الإصابات على انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي في المطاعم والحانات والتجمعات العامة.

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع إغلاق الحانات والمطاعم ليلاً في بعض مدنها السياحية الأساسية، وفرض قيود جديدة على المسافرين الوافدين.

المصدر: يورونيوز