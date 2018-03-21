اليوم مستقبل الاعلام المصرى في صالون الصباح الشهرى

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في صالون الصباح الشهري

قبل أيام من انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية

نخبة من نجوم الإعلام والصحافة يناقشون

“تحديات الواقع الإعلامي وتطلعات المستقبل”

بحضور الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والإذاعي حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين ، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي نصر القفاص، والإعلامي جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام ، والإذاعي وليد رمضان المدير التنفيذي لشبكة راديو النيل، والإعلامي خالد الغندور ، الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، الإعلامية د. هالة مصطفى، ، الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام ومن الأكاديميين د محمود خليل استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، د سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، د عزة فتحي استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الإعلامي عبدالله يسري النائبة نشوى الديب وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، د ياسر عبد العزيز، العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبو طالب.

وتجدر الإشارة إلى أن صالون الصباح الشهري سيقام في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء بنادى بيجاسوس في مدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر