اليوم : مرحلة حاسمة لترشيح ديمقراطي يواجه ترامب

(المستقلة )/ غازي المشعل -الولايات المتحدة /..يتوجه الملايين من أعضاء الحزب الديمقراطي الامريكي اليوم الثلاثاء في اربع عشر ولاية ، الى مقرات اختيار مرشح عن الحزب لمنافسة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب في الانتخابات العامة التي ستُجرىٰ في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل .

وستشهد ولايات تكساس وكاليفورنيا وفرجينيا وتينيسي و كولورادو والباماما وأوكلاهوما وكارولاينا الشمالية وماساشوستس ومينيسوتا وأركنساس ويوتا وماين وفيرمونت تنافساً حاداً بين من تبقى من المتنافسين الاربعة وهم كل من : نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز ، والسيناتور السابق عن ولاية ماساشوستس إليزابيث وارن والملياردير وعمدة مدينة نيويورك الاسبق مايكل بلومبيرغ ، وذلك بعد انسحاب المحافظ السابق بيت بوتيجيج ، والسيناتور عن ولاية منيسوتا ايمي كولباشار ليلة امس واليوم الاثنين على التوالي من السباق بعد إخفاقهما في الحصول على اي مندوبين في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية .

كان السيناتور ساندرز قد تفوق بشكل ملحوظ على بايدن في انتخابات ولايتي ايوا ونيوهامبشاير ، ولكن بايدن حقق تقدماً كبيراً في ولاية كارولينا الجنوبية في انتخابات التاسع والعشرين من شباط فبراير الماضي ، ومن المتوقع على نطاق واسع ان تتضح شخصية المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي بعد انتخابات اليوم التي يطلق عليها ( الثلاثاء الكبير ) بسبب الثقل الحزبي والسكاني وعدد داعمي الحزب ومعاقله التقليدية في بعض هذه الولايات وعلى رأسها كاليفورنيا وتكساس ، على الرغم من توالي اجراء انتخابات بقية الولايات والمقاطعات الامريكية وراء البحار لاحقاً وتدريجيا حتى منتصف العام الحالي ، موعد انعقاد مؤتمر الحزب الذي سيعلن فيه رسمياً اسم مرشح الحزب لمنافسة الرئيس ترامب .