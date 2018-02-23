اليوم ..مجلس الأمن يصوت على وقف لإطلاق النار بسوريا

(المستقلة)..يجري مجلس الأمن الدولة تصويتا،اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما للسماح بتسليم المساعدات الإغاثية والإجلاء الطبي للمحاصرين بحسب البعثة الكويتية التي ترأس المجلس حاليا.

وعلى الرغم من تأكيد المندوب الروسي في المجلس بجلسة أمس عدم وجود توافق على مشروع القرار إلا أنه لا يعرف حتى الآن كيف ستصوت روسيا حليفة النظام السوري وما إذا كانت ستلجأ لحق النقض “الفيتو” لإفشال القرار.

وعبرت غالبية الدول المشاركة في اجتماع المجلس،أمس، عن تأييدها لمشروع القرار المقدم من قبل السويد والكويت ويتطلب لتمريره وجود 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وفي آخر إحصائية لضحايا القصف العنيف الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية قالت مصادر طبية إن أكثر من 400 مدني قتلوا وجرح أكثر من ألف وسط وجود العديد من الجثث تحت أنقاض المنازل التي طالها القصف.

وكان المندوب السويدي أولو سكوغ قال في اجتماع مجلس الأمن إن المناقشات ستستمر معربا عن أمله في مرور مشروع القرار الذي سيطرح الجمعة على المجلس.

ودانت الولايات المتحدة وفرنسا واعضاء آخرون موقف روسيا الداعم للنظام السوري، وانتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر “الهجمات على المستشفيات” و”الوضع الذي لا يمكن القبول به”.

ونددت الولايات المتحدة، الخميس، “بالمسؤولية الخاصة” التي تقع على عاتق روسيا في القصف الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت للصحفيين “بدون دعم من روسيا لسوريا لما كان قد وقع هذا الدمار وهؤلاء القتلى