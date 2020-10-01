اليوم .. قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مدينة جينيف السويسرية

اليوم .. قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مدينة جينيف السويسرية

المستقلة / – يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بفارغ الصبر، والتي ستقام اليوم الخميس، وستشهد توزيع 32 فريقاً على 8 مجموعات.

وتنص قوانين قرعة دور المجموعات على عدم السماح بوقوع فريقين من نفس الدولة في نفس المجموعة، كما لا يسمح أيضاً تواجد فريقين من نفس التصنيف في المجموعة ذاتها.

وسيقام حفل القرعة اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل في مدينة جينيف السويسرية، وتحديداً في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما سنشهد خلال الحفل أيضاً توزيع جوائز اليويفا لأفضل اللاعبين في الموسم الماضي، وأهمها جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي فاز فيرجيل فان دايك في النسخة الأخيرة، وسيتم ذلك قبل ساعة كاملة من إجراء القرعة، أي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5 مساءً بتوقيت القاهرة، و3 بتوقيت جرينتش العالمي.

ويبث حفل توزيع الجوائز وقرعة دوري الأبطال على موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي على شبكة الإنترنت، كما سينقل أيضاً على قناة بي إن سبورت الإخبارية.

مواعيد جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

سينطلق الموسم الجديد من دوري الأبطال يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أكتوبر القادم، بينما سينتهي يوم الأربعاء في 9 من شهر سبتمبر.

الجولة الأولى: 20-21 أكتوبر

الجولة الثانية: 27-28 أكتوبر

الجولة الثالثة: 3-4 نوفمبر

الجولة الرابعة: 24-25 نوفمبر

الجولة الخامسة: 1-2 نوفمبر

الجولة السادسة: 8-9 سبتمبر