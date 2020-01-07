اليوم دفن “سليماني” في مسقط رأسه بمدينة «كرمان» الإيرانية

المستقلة / من المقرر أن يدفن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، في مسقط رأسه بمدينة «كرمان» بجنوب شرقي إيران، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، عطلة عامة في «كرمان»، في خطوة تهدف إلى تشجيع الكثير من الأشخاص على المشاركة في مراسم تشييع ودفن سليماني.

وجرت أمس الاثنين، مراسم جنائزية في عدة مدن إيرانية لسليماني، حيث ترأس المراسم في العاصمة طهران، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقُتل سليماني قرب مطار بغداد حيث استهدف سيارته صاروخ أطلق من طائرة أمريكية مسيرة، وقتل معه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران وحوالى 9 أشخاص آخرين.