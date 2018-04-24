اليوم .. جدة تشهد قرعة بطولة الأندية العربية

(المستقلة) … تستعد الأندية المشاركة في البطولة العربية، لمتابعة القرعة المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية.

ووقّع 30 فريقًا على اتفاقية المشاركة في البطولة بنسختها الجديدة، ويتبقى فريقان سيتم اختيارهما عن طريق دور تمهيدي ستخوضه 10 فرق في الفترة بين 1 مايو إلى 10 من نفس الشهر.

وتتميز البطولة التي يتوقع أن تكون الأقوى في تاريخ الأندية العربية، بمشاركة فرق المقدمة في الدوريات العربية، والتي ستتنافس فيما بينها على طريقة الدوريات الكبرى، وستتنافس الفرق الـ 32 المشاركة على الجائزة الأولى والتي تم تحديدها بـ 6 ملايين دولار، وهي أضخم جائزة في تاريخ البطولات العربية.

يشار إلى أن البطولة ستقام بنظام الذهاب والإياب، ولن يكون هناك تجمعا للفرق في مكان واحد على غرار النسخة السابقة التي أقيمت في مصر.