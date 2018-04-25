اليوم … بايرن ميونخ يستعد للثأر من ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا

(المستقلة) … يستعد فريق بايرن ميونخ الألمانى للثأر من ريال مدريد الإسباني، عندما يلتقى الفريقان اليوم الأربعاء على ملعب “اليانز أرينا” في ميونخ، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة العودة فى “سانتياجو برنابيو” أول مايو المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ويؤكد التاريخ أن كفة العملاقين متساوية قبل مباراة اليوم، إذ التقيا 24 مرة، فاز كل من بايرن وريال مدريد 11 مرة، وتعادلا مرتين، لكن ريال مدريد تفوق فى السنوات الأخيرة وأقصى البايرن من نصف النهائى فى 2014 و2017، وتوج الفريقان 17 مرة باللقب، بواقع 12 للريال (رقم قياسى) و5 مرات لبايرن، لذلك فان مباراة اليوم تعتبر بمثابة النهائي المبكر.

بايرن ميونخ وريال مدريد

لكن بايرن اختلف كثيرًا عما كان عليه في الموسم الماضي، حيث يقوده منذ أكتوبر 2017 المدرب المخضرم يوب هاينكس (72 عاما)، آخر من أحرز معه اللقب الأوروبي في 2013 حين توج بالثلاثية التاريخية ويأمل بايرن في تكرار نفس الإنجاز هذا الموسم بعدما توج بلقبه السادس على التوالي في الدوري، ووصل الى نهائي الكأس ضد فرانكفورت.

هاينكس نفسه من قاد ريال الى التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 1998 حين كان زيدان لاعبًا في صفوف الفريق. وكان طعم ذلك اللقب مختلفا لأنه كان الأول للفريق الإسباني بعد انتظار 32 عاماً، رفع بعد عدد ألقابه في البطولة إلى سبعة.

ولبى هاينكس نداء بايرن ميونخ بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه التزم بالبقاء حتى نهاية الموسم الحالي فقط، ما دفع بادارة بايرن الى البحث عن خلف له والتعاقد مع مدرب جديد هو الكرواتى نيكو كوفاتش مدرب إينتراخت فرانكفورت حاليًا.

ريال مدريد وبايرن ميونخ

هاينكس يتحدى ريال مدريد مع بايرن ميونخ

قال هاينكس بعد سحب قرعة نصف النهائي: “هذا لقاء استثنائي. سنواجه حامل اللقب، فريق ممتاز مع لاعبين استثنائيين، مثل رونالدو”، في حين اعتبر المدير الرياضي للنادي البوسني حسن صالح حميدزيتش أن ريال “خصم مذهل. أقصانا في الموسم الماضي ونريد ان نكون أفضل هذه السنة أنا متفائل. لدينا احترام هائل لهم لكننا لسنا خائفين”.

وجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه تحذيرًا الى ريال مدريد قبل نحو أسبوع على اللقاء المرتقب بينهما، معتبرًا أن النادي الألماني هو الوحيد القادر على هزيمة النادي الملكي، وأوضح قائلاً: “يجب أن نحافظ على تركيزنا لأنه إذا كان هناك فريق قادر على إلحاق الهزيمة بريال مدريد في الوقت الحالي، فهو بايرن ميونخ”.

ليفاندوفسكى

فى المقابل بدا زيدان متفائلاً ورد قائلاً: “أعتقد أننا أفضل حتى من الموسم الماضي لن يتمتع فريق بالأفضلية ربما نحن في موقع أفضل لكوننا نخوض الإياب على أرضنا، لكن خلاف ذلك أعتقد أن الفرص متساوية”.

ويعلق ريال آمالا كبيرة على نجمه رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة بـ120 هدفًا من بينها 15 فى الموسم الجارى، للعودة من ميونخ بنتيجة جيدة كما فعل العام الماضي، وهو ما يخشاه المعسكر البافاري، وقال عنه هاينكس: “كان حاسما في العديد من المحطات، لكن أيضًا ثمة قدرات عامة مهمة للفريق، لكنني آمل في ألا يكون (رونالدو) في يوم كبير ضدنا”.