اليوم انعقاد الدورة الخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تعقد أعمال الدورة العادية الـ(50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بفندق الماسة بمدينة نصر- القاهرة، بتاريخ 17/7/2019 برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور معالي السادة وزراء الإعلام العرب او من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، حيث يتم خلال هذه الدورة مناقشة قضايا الإعلام الهامة ورؤاه الاستراتيجية وبحث آليات تطويره.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة ثماني عشر بنداً، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونها احدى البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي لازالت تعتبر القضية المركزية للامة العربية خاصة في ظل تعنت الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الاخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي في صدارة اولويات هذه الدورةاعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

ويظل بند “خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج” بند دائم على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع افكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية،والارهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويناقش جدول الاعمال خلال هذه الدورةعدداً من البنود الهامة الاخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات اخرى.

وتشهد ايضاً هذه الدورة استحداث بند جديد وهو” إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية” وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الاثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار ” القدس في عيون الإعلام”، حيث سيتم تكريم عدداً من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربيةالمتميزة التي دعمت قضية القدس إعلامياً.

و يسبق عقد هذه الدورة عقد اجتماع الدورةالعادية (93) للجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماع الدورة (11) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي، لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس تمهيداً لعرضه على السادة وزراء الإعلام لاعتماده.

والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة ، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.