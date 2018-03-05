اليوم انطلاق مؤتمر الاعلاميون وتعزيز ثقافة المواطنة في المجلس الاعلي للثقافة



المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، لقاء بعنوان “الإعلاميون وتعزيز ثقافة المواطنة” تنظمه لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، ومقررها الدكتور سمير مرقص، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشِعب واللجان الثقافية بالمجلس، وذلك يومي 5 و6 مارس الجارى من الساعة 9.30 ص وحتى 5 م .

يتضمن اليوم الأول عدة جلسات نقاشية، ويشارك في الجلسة الافتتاحية الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفى نبيل زكى، بجريدة الأخبار ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالى .

وتبدأ الجلسة الثانية في العاشرة صباحا وتستمر لمدة ساعة ونصف، تحت عنوان ” مدخل عام إلى المفهوم والأبعاد” برئاسة الكاتبة أمينة شفيق، ويتحدث فيها الدكتور سمير مرقص مستشار وزير الثقافة لشئون الهيكلة والتطوير الإدارى بالوزارة والهيئات التابعة .

ثم تبدأ الجلسة الثالثة بعنوان “المرأة والإعلام من منظور المواطنة” وتستمر لمدة ساعة ونصف، برئاسة الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورةحنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والخبير الإعلامى أمينة صبرى.

وفى الثانية بعد الظهر تبدأ الجلسة الرابعة وتستمر لمدة ساعة ونصف، برئاسة الدكتور رامى عطا، الدكتور بالمعهد الدولى العالى للإعلامبأكاديمية الشروق، تشمل الجلسة مناقشة حرة وحوار مفتوح عن فيلم “مصلحة”، يشارك في الجلسة الكاتب الصحفى عبد الوهاب قتاية .

وتبدأ الجلسة الخامسة في الثالثة والنصف عصرا وتستمر لمدة ساعة ونصف، تحت عنوان “المواطنون الأقباط والإعلام من منظور المواطنة” وبرئاسة الأنبا أرميا بالميلاد، الأسقف العام ورئيس المركزالثقافي القبطى الأرثوذكسى، يتحدث فيها الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، الشيخ الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، الأب رفيق جريش، كاهن بطريركية الروم الكاثوليك بالقاهرة .

أما اليوم الثانى فى اللقاء فيتضمن أربعة جلسات، الأولى في التاسعة والنصف صباحا تحت عنوان “المواطنة في الخبرة والتجربة المصرية” برئاسة الصحفية ليلى حافظ، يتحدث فيها الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتورة سهير لطفى، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وفى الحادية عشر صباحا تبدأ الجلسة الثانية والتي تتضمن مناقشة حرة وحوار مفتوح حول فيلم ” كريستنين : عبقرية مكان” برئاسة مدير التصميم هانى إسحاق، ويتحدث فيها المخرجة أسماء إبراهيم .

يعقبها مجموعات عمل بعنوان ” مالعمل؟ وكيف ننشر ثقافة المواطنة ؟ يشارك فيها الإعلامية نبيلة مكاوى، والكاتب الصحفى عادل عبد الصمد، تبدأ فى الواحدة والنصف بعد الظهر وتستمر لمدة ساعتين .

وفى الثالثة والنصف تبدأ الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور حسن سعد، عميد كلية حقوق المنيا، تحت عنوان “المواطنة.. قضايا وإشكاليات” يتحدث فيها نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يوسف وردانى، معاون وزير الشباب والرياضة بالمجلس القومى للشباب.

وفى الخامسة مساء تبدأ الجلسة الرابعة والختامية وتتضمن توزيع الشهادات يشارك فيها الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وهانى عزيز، أمين عام جمعية محبى مصر السلام