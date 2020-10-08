اليوم انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

اليوم انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

المستقلة …. شهدت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار أمس، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أمريكية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز.

حيث فقدت الليرة التركية ما نسبته 24 في المائة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي.

حيث سجلت الليرة التركية سعر صرف عند 7.8850 مقابل العملة الأمريكية، ليضعف سعرها عن الإغلاق السابق البالغ 7.8050 ليرة. وبحلول الساعة 12:32 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر 7.8800 لكل دولار.