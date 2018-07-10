اليوم..الطموح البلجيكي بمواجهة الأفضلية الفرنسية

(المستقلة).. تخوض بلجيكا/مساء اليوم، أول مباراة لها في نصف النهائي منذ أكثر ثلاثة عقود امام فرنسا المرشح الأول بعد خروج البرازيل.

ونجح الفريقان في الحفاظ على مقعديهما في كأس العالم روسيا 2018 FIFA حتى صراع الليلة على الميداليات، والذي يحتّم على منتخبي فرنسا وبلجيكا أن يحسما من منهما سيواصل المشوار بحثاً عن الذهب ومن منهم سيكتفي بالسعي وراء البرونزية حيث يقف لاعبو المنتخبين على بعد ساعة ونصف كروية من خوض نهائي يُكلّل مسيرتهم.

وصل المنتخبان إلى روسيا تُراودهما أمال كبيرة لكن هناك من شعر بالشك حيال قدرة الفريقين الذين يضمان مواهب رائعة على العمل معاً بسلاسة في الوقت المناسب لانتزاع تذكرة النهائي. وبينما شكّ البعض في قدرة المنتخبين الدفاعية – في مباراتي الأرجنتين واليابان على التوالي – إلا أن كلاهما نجح بتثبيت أقدامه حيث حققّت بلجيكا أفضل مشوار لها في بطولة كبرى منذ المكسيك 1986.

يخوض الشياطين الحمر المباراة المرتقبة دون جهود أحد العناصر الأساسية، إذ حصل توماس مونييه على بطاقته الثانية قبل تأكد الفريق من صعوده للدور قبل النهائي. أما الديك الفرنسي فيشعر بالنشوة حيال عودة بلايز ماتويدي بعد أن غاب للإيقاف.

تحليل المراسلين

​ يقول أدريان جينجولد ان المنتخب الفرنسي أذهل الجميع أمام الأرجنتين بقدراته الهجومية وأمام أورغواي بصلابته، والآن سيتعيّن على الديوك أن يهزم أفضل فريق في البطولة حتى الآن.

واشار الى ان أخطر تهديد في بلجيكا هو إيدين هازار والحل لدى فرنسا هو نجولو كانتي. الصدام بين لاعبَي تشيلسي (واثنين من أفضل لاعبي البطولة) سيكون عاملاً أساسياً في حسم النتيجة.

اما سيمون ماسارت فيقول ربما سيكون روبرتو مارتينيز مستعداً لتغيير خطته إلى 4-4-2 بسبب غياب مونييه ولأنها تناسب الأسلوب الذي يلعب به المنتخب الفرنسي. وإذا قام بذلك، فربما سيدفع بناصر الشاذلي ناحية اليمين على أن يلعب يانيك كاراسكو في الجهة الأخرى. يبدو الشياطين الحمر على أتم استعداد بدنياً ونفسياً وكروياً ليثبتوا أنهم يستحقون لقب “الجيل الذهبي”.