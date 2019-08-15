اليوم .. الحجاج العراقيين يبدءون رحلة العودة الى البلاد

(المستقلة)..اعلن رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية ان اليوم الخميس سيشهد بدء التفويج العكسي للحجاج العراقيين، مؤكدا ان معظم الحجاج يتمتعون بصحة جيدة بعد أدائهم مناسك الحج بأجواء هادئة وانسيابية عالية.

وقال العطية في مؤتمر صحفي، عقده امس، في مكة المكرمة، ان” الحجاج العراقيين اتموا مناسك حجهم باجواء هادئة وانسيابية عالية ويتمتعون الان بصحة جيدة، مبينا ان موسم الحج تميز هذا العام بالهدوء وعدم تسجيل اية حوادث تعكر صفو هذا الموسم”.

واوضح ان” البعثة ستبدأ يوم الخميس بتفويج الحجاج القادمين جوا بواقع رحلتين في اليوم الاول، ثم تكون 6 رحلات يوميا الى مطارات (بغداد،والنجف،والبصرة،واربيل،والسليمانية)، على امل ان ينتهي تفويجهم نهاية الشهر الجاري”.

واضاف العطية ان” تفويج حجاج البر سيكون يوم غد الجمعة وبواقع اكثر من 3 الاف حاج يوميا، حيث سيتم تفويجهم جميعا خلال اسبوع واحد فقط، مؤكدا ان القوات الامنية والحشد الشعبي على اتم الاستعداد لتأمين الحماية اللازمة لضيوف الرحمن على طول الطريق البري”.

واشار الى ان” هذا الموسم شهد نجاحا ملحوظا بفضل الجهود التي بذلتها جميع كوادر البعثة بمختلف لجانها والجهات الساندة وخاصة، وذلك بشهادة الحجاج والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية”.

وجدد العطية، تأكيده على عدم منح هيئة الحج والعمرة اية مقاعد خاصة للسياسيين والنواب، وان جميعهم قدموا عبر فيز المجاملة التي منحتها السفارة السعودية في بغداد لهم.

واكد ان” من اولوياته في الاجتماع الوزاري القادم مع وزارة الحج السعودية المطالبة بالحصول على زيادة بمقاعد الحجاج العراقيين كما نفعل في كل عام، وذلك بسبب المحرومية التي تعرض لها الشعب العراقي بسبب حروب النظام البائد ومشاكله السياسية”.

ولفت العطية الى ان” هيئة الحج تتعاقد مع عدة شركات لتقديم الطعام وتشترط عليهم تطبيق المواصفات الصحية وملائمة الذائقة العراقية، كما تستقدم طباخين عراقيين واطباء بيطريين للاشراف على الطعام المقدم للحجاج”.

وبين ان “الهيئة لديها خطة لمراجعة ملف الطعام للعام القادم وخاصة بالنسبة لرغيف الخبز حيث ستسعى الى توفير مخابز عراقية في الديار المقدسة، اضافة الى مراجعة باقي الامور لتقليل نسبة الخلل البسيطة التي تحصل بالاطعام لاجل ملائمة الذائقة لاغلب الحجاج”.