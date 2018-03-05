اليوم افتتاح مهرجان حكاوي بالهناجر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي



يفتتح مساء الاثنين القادم ، مهرجان حكاوى الدولى للفنون للأطفال فى دورته 8 بمسرح مركز الهناجرفى تمام الساعه الخامسه م ، والذى تنظمه مؤسسة أفكا برئاسة محمد الغاوى، رئيس المهرجان بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى وهيئة تنشيط السياحة، واليونسكو بالقاهرة، والمجلس الثقافى البريطانى، والمعهد الفرنسى، والسفارة الأمريكية، والألمانية، والهولندية بالقاهرة فى الفترة من 5 – 13 مارس الحالى.

وتشارك فيه 7 دول أجنبية منهم “ألمانيا، فرنسا، هولندا، إنجلترا، أمريكا” بالإضافة إلى مصر بعدد من العروض