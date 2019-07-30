اليوم.. اسود الرافدين ولبنان يقصان شريط بطولة غرب آسيا في كربلاء

(المستقلة) … تنطلق منافسات بطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين على ملعب كربلاء الدولي.

المنتخب الوطني سيقص شريط المنافسة حين يلعب المباراة الافتتاحية أمام المنتخب اللبناني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وسيشهد ملعب كربلاء الدولي، قبيل المباراة إقامة حفل الافتتاح للنسخة التاسعة من البطولة التي تشهد مشاركة 9 منتخبات.

وكان وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض وجه بتخصيص ألف تذكرة مجانية و20 حافلة لنقل الجماهير الرياضية من بغداد إلى ملعب كربلاء الدولي، من أجل حضور المباراة.

وبعث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كتاباً الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يؤكد اعترافه بالبطولة.

وبعد نهاية مباراة أسود الرافدين بما يقارب الساعة، سيواجه المنتخب الفلسطيني نظيره اليمني على ذات الملعب.

ويحتضن العراق بطولة غرب آسيا في مدينتي كربلاء وأربيل، بعد توقف لستة اعوام.