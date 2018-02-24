اليوم .. اسعار النفط ترتفع وبرنت يغلق فوق 67 دولار

(المستقلة) … اغلقت اسعار النفط، السبت، على ارتفاع ليسجل سعر برنت 67 دولار للبرميل الواحد.

وعززت أسعار النفط في البداية بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 شباط، مقارنة بتوقعات بزيادة بنحو 1.8 مليون برميل.

واغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام على ارتفاع بلغ 94 سنتا او ما يعادل 1.42 % لتصل الى 67.33 دولار، فيما اغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا وبواقع 81 سنتا او ما يعادل 1.29%، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل”.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت 0.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو هبوط أقل من التوقعات رغم أن الانخفاض الأسبوعي العاشر.

وتقود روسيا والسعودية مسعى مشتركا بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة يهدف إلى كبح الإنتاج لدعم الأسعار.