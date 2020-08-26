المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، عن حالة واحدة لاستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب برنامج “الشرينجويتو” الإسباني، فإن استقالة الرئيس جوسيب بارتوميو اليوم الأربعاء، ستجعل ميسي يستمر مع الفريق.

بارتوميو ينفي

على الجانب الآخر، كشف بارتوميو، حقيقة استقالته، حيث نفى لصحيفة “سبورت” الكتالونية، هذه المعلومات، وأكد أنه لم يتقدم باستقالته كما تردد.

وأفادت عدة تقارير مختلفة، أن ضغط ميسي من أجل الرحيل، كان بمثابة لعبة قوية من أجل إجبار بارتوميو على الرحيل.