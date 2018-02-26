اليوم … إنخفاض جديد بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

(المستقلة) … يستمر سعر صرف الدولار الامريكي، مقابل الدينار العراقي، بالانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وسجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الأثنين، إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1220 ديناراً للدولار الواحد، أي 122 ألف دينار للمائة دولار .

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 12250 ديناراً، أي 122 الفاً و500 دينار، للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار بـ 1215 دينار، أي 121 ألفاً و500 دينار، للمائة دولار.