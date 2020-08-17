اليكم جدول زيارة الكاظمي إلى واشنطن على رأس وفد كبير يوم غد

(المستقلة)… يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد وزاري كبير،يوم غد الثلاثاء 18 من آب الجاري.

وسيضم الوفد وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل ، ووزيرة الهجرة ايفان جابرو، ووزير الكهرباء ماجد مهدي.

وجدول الزيارة ليوم الثلاثاء 18 آب ، سيكون كالتالي:

– يصل الوفد في حدود الساعة 6 مساء، بتوقيت واشنطن – الواحدة صباحا بتوقيت بغداد .

– ستجرى مراسيم الاستقبال في قاعدة أندروا العسكرية في ضواحي العاصمة واشنطن ، ويفترض أن تكون هناك مراسيم استقبال رسمية، ولكنها ستعتمد على حالة الطقس في واشنطن، إذ يتوقع عاصفة ممطرة.

في يوم الأربعاء 19 آب :

– انعقاد الحوار الستراتيجي الثاني بين البلدين، في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين، ويتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي للوزيرين.

– تعقد اجتماعات الغرفة التجارية في مقر إقامة رئيس الوزراء وسيلقي رئيس الوزراء ايضا كلمة.

أما جدول اعمال يوم الخميس 20 آب :

– اجراء فحص كورونا في الفندق الساعة السادسة صباحا، للقاء القمة بين الرئيسين دونالد ترامب ومصطفى الكاظمي في البيت الأبيض الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن ـ الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد”.

– خلال الزيارة سيتم بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. (النهاية)