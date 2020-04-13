اليعقوبي : المخاوف من كورونا لا تبرر الافطار في رمضان

(المستقلة).. قال المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ان المخاوف لا تبرر الافطار في رمضان حيث يعد صوم رمضان من الفرئض “العظيمة” في الاسلام

واوضح اليعقوبي ردا على استفتاء موجه له حول صيام في شهر رمضان في ظل انتشار وباء كورونا “صوم شهر رمضان من الفرائض العظيمة وهي إحدى شعائر الإسلام، ولا يسقط الوجوب إلاّ بعذر شرعي كالسفر والمرض والحيض عند النساء”.

واضاف “أما ما ورد في السؤال من الاحتمالات والمخاوف العامة فأنها لا تعتبر عذراً كافياً للإفطار ويمكن دفعها باتباع النصائح العامة التي أوصى بها المختصون كلبس الكمامات الواقية، وتجنب الاختلاط مع الناس، والمكث في البيت، واستعمال المعقمات، ونحو ذلك، فالصوم لا يضر بمن لا يشكو مشكلة صحية”.

واشار الى أن ” مَن عنده مخاوف حقيقية وواقعية من الضرر، فيجوز له تناول ما يدفع عنه الضرر، فإذا كان محتاجاً لتناول مقدار من الماء ولا يستطيع دفع هذه الحاجة بأخذ كميات كبيرة من الماء قبل الإمساك عند الفجر فلا بأس بتناول مقدار الحاجة خلال الشهر ويبقى ممسكًا عن سائر المفطرات – لأنه ليس مريضاً حتى يجوز له الإفطار – ويقضي ذلك اليوم”.

وتابع “وإذا أمكنه الاستغناء عن ذاك بأمور ترطب فمه وحنجرته بزيادة كمية اللعاب من دون تناول المفطر، فيجب عليه ذلك كتذكّر الحامض مثلاً أو مضغ العلك الخالي من المواد السكرية والمتماسك الذي لا يتفتت منه جزء ويدخل إلى الجوف”.

وبين انه بالنسبة للمبتلى بمرض يضره الصوم “كالقصور في عمل الكليتين أو بعض مراحل مرض السكري، فيجوز له الإفطار لأنه معذور”.