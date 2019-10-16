اليسا عن حرائق لبنان: احتراق النظام السياسي الطائفي كله أفضل

المستقلة / وجهت المغنية اللبنانية إليسا انتقادات لاذعة للحكومة في لبنان على خلفية اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت، وواصلت تقدمها إلى مناطق متفرقة من البلاد.

وكتبت اليسا في حسابها على تويتر: “عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل”.

عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل — Elissa (@elissakh) October 15, 2019

وعبر تويتر، نشط وسم “لبنان يحترق” في لبنان ودول عربية، فيما تداول عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين والمصريين والسعوديين مقاطع فيديو للحرائق وعبروا عن حزنهم لما يجري بطرق مختلفة.