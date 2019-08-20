اليسا تكسب التعاطف.. ونجوم يدعونها للعدول عن الاعتزال

(المستقلة).. تصدرت “ملكة الإحساس” الموضوعات الأكثر تداولاً عبر تويتر بعد أن نشرت تغريدة فاجأت الجميع، معلنة اعتزالها الغناء بعد إطلاق ألبومها المقبل الذي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية،لتنهال التغريدات المتضامنة معها تحت هاشتاغ “كلنا إليسا”.

وعلى الفور توالت ردود الأفعال من أصدقائها المشاهير، حيث سارعت سيرين عبد النور بالرد عليها بتغريدة كتبت فيها: “اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير #كلنا_اليسا #اليسا”.

بينما حاولت النجمة الكويتية شمس إثناءها عن هذا القرار، وكتبت لها في تغريدة مطولة: “انتي اهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كذا انا من المجال واعلنها لا يوجد فنان في امة العرب يبيع البومات واغاني زيك بمجهوده وصوته واختياراته ومن غير دعم اشخاص ودول وحكومات لا يحبطك اي حد منهم انتي اليسا نسخة وحدة فقط واستمري وكلنا معاكي والمافيا يجي يوم تصير ماضي”.

وجاء الرد فورياً من الفنانة السورية أصالة التي غردت هذه الكلمات: “نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنه ، ولكنّكِ مُهمّه ومؤثّره وصانعه ومحبوبة من ملايين النّاس ، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا”.

المصدر: ليالينا