اليسا ترد على المتنمرين والمنتقدين : موتوا بغيظكم

(المستقلة)..تصدر هاشتاغ “اليسا” المرتبة الأولى في لبنان على موقع “تويتر”، بعد تعرضها لموجة من التنمر والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها ببطن منتفخ بصورة مع الفنان فارس كرم، حيث قام البعض من الجمهور والمتابعين بانتقاد شكلها ووزنها.

وكثيرا ما تتعرض اليسا للسخرية بسبب صورها. حيث قالت في تصريحات سابقة أن أكثر الانتقادات التي تواجهها هي الاستهزاء من فمها.

ونشرت الفنانة اللبنانية الصورة التي أثارت الجدل على موقع “تويتر” يوم الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول، وعلقت عليها: “أنظروا من قابلت على متن الطائرة”، مشيرة الى زميلها فارس كرم.

ولكن اليسا خرجت عن صمتها وقالت :”إلى جميع الكارهين، موتوا بغيظكم!”.

ومقابل الانتقادات كان هنالك الكثير من المدافعين، حيث وصف البعض صورها بالعفوية. وقالت مقدمة البرامج المعروفة رابعة الزيات: “إليسا كيف ما كنت حلوة وقمر ومنحبك يا حلوة الحلوات” مضيفة هاشتاغ “تغريدة حب لإليسا”.

كما نشرت اليسا رسالة حب لجمهورها بعد قراءة تعليقاتهم الداعمة لها، قالت فيها إنه لاشيء يمكن أن يزعجها بعد كل هذا الدعم والحب.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها اليسا للتنمر، فقد حذرت سابقا من خلال عدة وسائل إعلامية من خطورة هذا الفعل على الأطفال وخاصة في المدارس حيث أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأحدثت اليسا، التي يتابعها أكثر من 13 مليون شخص على موقع “تويتر”، ضجة كبيرة بعد قرار اعتزالها عن تقديم ألبومات جديدة بعد آخر ألبوم، سيتم نشره قريبا، وشبهت أيضا الوسط الفني “بالمافيا”: “أقوم بتحضير هذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والشغف. والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية”.

المصدر: يورونيوز