 الياسري : ليس على المُكلَّف القاء الخطب واللقاءات التلفزيونية

الياسري : ليس على المُكلَّف القاء الخطب واللقاءات التلفزيونية
(المستقلة).. قال رئيس هيئة النزاهة السابق والخبير الدستوري حسن الياسري انه “ليسَ مِن شأنِ المُكلَّفِ إلقاءُ الُخطبِ، ولا إجراءُ اللقاءاتِ التلفزيونيةِ، ولا اللقاءُ بسفراءِ الدولِ الأجنبيةِ ، ولا الاجتماعُ ببعضِ وزراءِ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ ووزاراتها، ولا الحديثُ عن منهاجهِ الحكومي .. فهذه بدعةٌ سيئةٌ تُنبئُ عن قِلَّةِ الخبرةِ ، وعدمِ إدراكِ وضعِ التكليف”.
واشار الياسري الى ان المُكلَّفُ ليسَ برئيسِ وزراء مِن الناحيةِ الدستوريةِ ، والإخفاقُ محتملٌ لكلِّ مُكلَّفٍ.
واوضح إنَّ كلَّ ما على المُكلَّفِ القيام به يتمثَّلُ بالسعيِ الحثيثِ لتأليفِ الوزارةِ ابان المدةِ الدستوريةِ ، بعيداً عن الضجيجِ الإعلامي ، وبعدَ ذلكَ نيل ثقةِ البرلمان ؛ فإذا حازَ ذلكَ بَدَأ بمشروعهِ ومنهاجهِ ولقاءاتهِ وخطاباتهِ ..
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