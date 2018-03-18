اليابان تعلن تقديم قرضاً بـ9.414 مليون دولار لمحافظة جنوب العراق

(المستقلة)… أعلنت السفارة اليابانية في العراق اليوم الاحد تقديمها قرض لانجاز مشروع في محافظة ذي قار.

وقالت السفارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… ان “سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي زار منطقة شرق الغراف في محافظة ذي قار لحضور حفل إنجاز مشروع قرض الين الياباني، قرض قطاع الري”.

واضاف ان “كلفة هذا المشروع تقدر بـ9.414 مليون دولار، وقد أُنجز بتمويل من القرض الياباني، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وزيادة فرص العمل في العراق على المدى المتوسط والبعيد عن طريق تنصيب محطات الضخ في المحافظة”.(النهاية)