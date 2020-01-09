اليابان تتصدر والعراق يتذيل قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2020

(المستقلة).. تذيل العراق قائمة اقوى جوازات السفر لعام 2020 تاركا خلفه افغانستان فقط ، في حين تصدرت دول آسيوية المراتب الأولى عالميا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول. في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها في ذيل القائمة.

اليابان أولاً وسنغافورة ثانياً

هذا واحتل جواز السفر الياباني المرتبة الأولى كأقوى جواز، متقدما على سنغافورة، بعد أن كانت في تلك المرتبتين كل من ألمانيا وفنلندا. واعتمد مؤشر “هنلي” للجوازات في هذا التصنيف، على الدول التي يمكن لحاملي جوازات معينة أن يدخلوها دون الحصول على تأشيرة مسبقا.

وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تحتل فيه اليابان المرتبة الأولى. ويستطيع المواطن الياباني أن يدخل 191 بلدا دون حاجة إلى الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها فور وصوله إلى البلد المضيف. أما عدد الدول التي يستطيع مواطن من سنغافورة دخولها فيبلغ 190 بلدا.

في الأثناء تراجعت مرتبة كل من كوريا الجنوبية وألمانيا إلى المرتبة الثالثة، ويمكن لمواطني الدولتين الدخول إلى 189 دولة، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقا.

ترتيب أقوى الجوازات لسنة 2020:

اليابان (191)، سنغافورة (190)، كوريا الجنوبية (189)، ألمانيا (189)، إيطاليا (188)، فنلندا (188)، إسبانيا (187)، لوكسمبورغ (187) ودنمارك (188).

وتقول مؤسسات تقييم دولية منها مجموعة “بي آر” و”هنلي و شركاءها” إن جوازات السفر هي تعبير عن علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية إيجابية أو سلبية، إلى جانب الوضع السيادي للدولة، ومدى تأثيرها في تلك المجالات. أما في جانب الدول العربية فكانت الإمارات العربية حققت أفضل المراتب خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل نموها الاقتصادي.

7 دول عربية ضمن قائمة أضعف جوازات السفر

العديد من الدول العربية كانت ضمن قائمة أضعف جوازات السفر والتي تسمح لحاملها بدخول أقل من 40 بلدا. سبع دول عربية كانت ضمن المراتب العشر الأخيرة حسب مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وتذيلت دول عربية كالسودان والسلطة الفلسطينية وليبيا واليمن والصومال وسوريا والعراق قائمة جوازات السفر لعام 2020 كما تجدون في قائمة أسوأ جوازات السفر.

100- كوريا الشمالية والسودان بجواز سفر يسمح بدخول 39 بلدا

101- نيبال والسلطة الفلسطينية بجواز سفر يسمح بدخول 38 بلدا

102- ليبيا بجواز سفر يسمح بدخول 37 بلدا

103- اليمن بجواز سفر يسمح بدخول 33 بلدا

104- الصومال وباكستان بجواز سفر يسمح بدخول 32 بلدا

105- سوريا بجواز سفر يسمح بدخول 29 بلدا

106- العراق بجواز سفر يسمح بدخول 28 بلدا

107- أفغانستان بجواز سفر يسمح بدخول 26 بلدا

ويوضح مدير العلاقات العامة في مؤشر “هينلي”، بادي بليور : أن غالبية البلدان التي تذيّلت القائمة شهدت أوضاعاً سياسية غير مستقرة خلال السنوات الماضية.

خصائص جيوسياسية

وقال بادي بليور: “أعتقد أنه من الإنصاف القول إن ثمة دولاً في ذيل القائمة تعيش أوضاعاً صعبة لأسباب منها داخلية وأخرى خارجية، تلك البلدان لطالما حافظت على مكانها في ذيل القائمة، بفعل خصائصها الجيوسياسية”.

وتابع بليور تصريحه بالقول: “إن البلدان التي تتذيل القائمة تواجه تحديّات جدية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والقضايا الجيوسياسية والشلل في الحياة الديمقراطية وسيادة القانون”.

وفيما يتعلق بإمكانية أن تحسّن البلدان المتذيلة ترتيبها في القائمة، قال بليور: “من الصعب للغاية استعادة إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى بلد كان قد فرضها من قبل”، مضيفاً: أن الدول يلزمها “مدّة طويلة من السلام وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية وإعادة إندماجها مع النظام الدولي العالمي، قبل أن يتمكن مواطنوها من الحصول على إمكانية السفر إلى عدد أكبر من الدول من دون تأشيرة”.

الإمارات العربية المتحدة

يذكر أن جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة حقق خلال السنوات العشر الماضية، قفزات نوعية لجهة عدد الدول التي يمكن لحامله دخولها من دون تأشيرة، وبات يحتل المركز الثامن عشر في القائمة المذكورة.

المصدر : يورونيوز