اليابان: بإمكاننا مبدئيا مطالبة لبنان بتسليم غصن

أعلنت حكومة طوكيو، أنها تستطيع مبدئيا مطالبة لبنان رسميا بتسليم الرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان” كارلوس غصن، الذي هرب مؤخرا من المحاكمة في اليابان.

وأشارت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، اليوم الاثنين، في أول موجز حكومي منذ فرار غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية، في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة، إلى أن بإمكان طوكيو “كمبدأ عام” التقدم بطلب تسليم متهم إلى دولة أخرى لا تربطها بها اتفاقية خاصة بتسليم المتهمين.

وذكرت موري للصحفيين أن مثل هذا الطلب “يحتاج إلى فحص دقيق بناء على إمكانية ضمان المعاملة بالمثل واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة”.

ولم توضح الوزيرة ما الذي تقصده بـ”المعاملة بالمثل” وما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى سلطات بلادهم.

وامتنعت موري عن التطرق إلى تفاصيل فرار غصن، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على الموضوع في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية.

وتعهدت الوزيرة مجددا بتشديد إجراءات مغادرة البلاد بعد هروب غصن الذي يصر على براءته، وقال إنه فر من “النظام القضائي الفاسد” في اليابان.

وأقرت موري بمعرفتها للانتقادات التي يتعرض لها النظام القضائي في بلادها لبطء المحاكمة والمعاملة “غير الإنسانية” للمتهمين، مشيرة إلى أن عدد الاعتقالات في اليابان أقل مما في دول أخرى ويضمن نظامها القضائي حقوق المتهمين.

ويعتقد أن غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وسلم إلى محاميه ثلاثة جوازات سفر خاصة به فر من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثان، وأكدت السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال دخل أراضيها بصورة قانونية.

وتلقت حكومة بيروت مذكرة اعتقال صدرت بحق غصن من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، لكن من غير المتوقع أن تتجاوب مع هذا الطلب.