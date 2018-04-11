الياباني ماشازو نوناكا أكبر معمر في العالم.. حسب غينيس

(المستقلة)..تسلم الياباني “ماسازو نوناكا” البالغ من العمر 112 عامًا لقب أكبر المعمرين سنًا في العالم بعدما أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية أن “نوناكا” هو “أكبر الرجال سنًا في العالم”.

وحمل “نوناكا” لقب “أكبر المعمرين سنًا في العالم” بعد أن توفي الاسباني “فرانشيسكو نونيز أوليفيرا” هذا العام عن عمر 113 عامًا.

يكذر ان “نوناكا” ولد في 25 يوليو/تموز عام 1905، أي قبل شهور من نشر نظرية النسبية الخاصة للعالم “ألبرت أينشتاين”، وقبل عام من تجربة الأخوان رايت الأولى بالطيران.

وكان “نوناكا” في شبابه مزارعًا وحطابًا ثم أدار فندقًا للينابيع الساخنة في مسقط رأسه ببلدة “أشورو” على جزيرة “هوكايدو” اليابانية التي تبعد 900 كيلو متر إلى الشمال من طوكيو.

تزوج “نوناكا” من السيدة “هاتسونو” عام 1931 ولديه خمسة أبناء، ابنان وثلاث بنات، شاركوه في الاحتفال اليوم بعدما أصبح رسميًا يحمل لقب “أكبر الرجال سنًا في العالم”.