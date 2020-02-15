«الوليد بن طلال» يطالب باجراء تعديل على مجلس التعاون الخليجي

المستقلة /خرج الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، بمقترح على دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب الأمير السعودي، بإجراء تعديل على مسمى “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وذلك بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية”ة”.

في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأي ١٠٠%، الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة. https://t.co/XULBkU9lcB — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2020

وقال الوليد عبر حسابه في “تويتر”: “في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة”.

يذكر ان الأمير الوليد بن طلال هو مؤسس شركة “المملكة” القابضة، وهي مجموعة مقرها في العاصمة السعودية الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم.

وتصدر الأمير الوليد بن طلال، قائمة “بلومبرغ” للمليارديرات في الشرق الأوسط خلال 2019، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.