الولايات المتحدة قلقه من استخدام التشهير والتخويف في الحملات الانتخابية العراقية

(المستقلة)..اعربت سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالمضايقات والتشهير عبر الإنترنت وتشويه السمعة ضد المرشحين للإنتخابات البرلمانية.

وقالت السفارة في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه “نجد أن الهجمات وحملات التشويه ضد النساء خلال الحملة الإنتخابية الحالية مخيبة للآمال وتستوجب الشجب. إن محاولات إهانة كرامة المرشحين تعتبر إعتداء وتشكل إنتهاكاً لمبدأ المنافسة العادلة وتهدد نزاهة العملية الإنتخابية”.

وحث البيان على “إنهاء هذه الافعال”، داعيا إلى “إجراء تحقيق في جميع الإنتهاكات المزعومة للقوانين الانتخابية”.

واعرب البيان عن تطلع الولايات المتحدة إلى جميع الكتل السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام “لإدارة حملات انتخابية محترمة ودعم المفاهيم المنصوص عليها في “ميثاق الشرف الانتخابي” الذي وقعت عليه الكتل السياسية في وقت سابق من هذا العام”.