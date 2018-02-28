الولايات المتحدة تعود لحرب الفضاء!

(المستقلة)..قال قائد سلاح الجو الأميركي، الجنرال ديفيد غولدفين، إن الحرب الفضائية، مسألة وقت وممكن أن تحدث في غضون سنوات، مطالبا بالتحضير لمعركة تدور خارج كوكب الأرض. وأضاف الجنرال الأميركي، في المؤتمر السنوى الـ34 لرابطة سلاح الجو ومعرض التكنولوجيا في فلوريدا، “لقد حان الوقت لأن نعمل من أجل التفوق الفضائي”.

ووفقا لموقع “Space News”، “يتوقع غولدفين، أن تقوم القوات الجوية الأميركية بضربات من الفضاء في غضون سنوات قليلة، مشيرا أن سلاح الجو هو جزء من الجيش الأميركي، والتي يجب أن تقود عمليات عسكرية مشتركة على المناطق الجديدة المتنازع عليها في الفضاء”.

ويرى المسؤول الأميركي، أن تعزيز القوة الضاربة للجيش الأميركي بحاجة إلى دمج قدرات الاستخبارات والاتصالات على جميع المحاور: في الهواء، وفي البر، والبحر، والفضاء الإلكتروني، والفضاء الخارجي.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح القائد الأميركي، أن سلاح الجو في حاجة إلى جيل جديد من القادة لمواكبة التحديات المستقبلية. وشدد الجنرال غولدفين، أن سلاح الجو هو الأفضل لحماية مصالح البلاد في الفضاء، مؤكدا “سنقاتل من الفضاء في غضون سنوات”.

بلغت ميزانية القوات الجوية الأميركية للبرامج الفضائية في 2018، 7.75 مليار دولار، بزيادة 20٪ عما كانت عليه في ميزانية عام 2017. ومن المقرر أن يرتفع هذا البند فى الميزانية إلى 8.5 مليار دولار فى 2019.