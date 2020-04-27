الولايات المتحدة تضيف اعراضا جديدة للعدوى بفايروس كورونا

(المستقلة)..وسعت السلطات الصحية الأمريكية قائمة الأعراض المرجحة لعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، وأدرجت فيها 6 أعراض جديدة.

وشملت قائمة أعراض العدوى، والتي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ، 3 أعراض هي درجة الحرارة المترفة للجسد والسعال وصعوبة التنفس، قبل أن يتم توسيع هذا العدد اليوم.

وأضافت المراكز الأمريكية على قائمة أعراض الفيروس النفضان والارتعاش المترافق بالانتفاض والألم في العضلات والصداع والتهاب الحلق وتراجع حاستي الشم والذوق.

وأوضحت أن كل هذه الأعراض يمكن أن تظهر على المريض في غضون فترة تتراوح بين 2 إلى 14 يوما.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 2.979 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 206 آلاف وفاة و875 ألف حالة شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالعدوى بـ977 ألف حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات النامة عن المرض بـ55000 حالة.