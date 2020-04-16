الولايات المتحدة تشتبه بقيام الصين بتجارب نووية سرية

(المستقلة)..تشتبه الولايات المتحدة في قيام الصين بتجارب نووية سرية، بحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية موجه إلى الكونغرس.

وجاء في الوثيقة: “حافظت الصين على مستوى عال من النشاط في حقل لوبنورسكي للتجارب النووية طوال عام 2019”.

وأضافت أن “الاستعدادات الصينية المحتملة للاستخدام على مدار العام لموقع اختبار لوبنورسكي، واستخدام الغرف المقاومة للانفجار، وأعمال الحفر المكثفة في لوبنورسكي وانعدام الشفافية في التجارب النووية، بما في ذلك الحظر المتكرر للبيانات من محطات شبكة المراقبة الدولية، تثير مخاوف بشأن ما إذا كانت الدولة تمتثل لمعيار “المستوى صفر” الذي يطبق على التجارب النووية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”.

ومع ذلك، يقول التقرير إن روسيا امتثلت في عام 2019 للمعاهدة المتعلقة بتدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، مشيراً إلى أن ” الولايات المتحدة أثارت مع روسيا بعض القضايا المتعلقة بالتنفيذ من خلال القنوات الدبلوماسية في نهاية اللجنة الاستشارية الثنائية. حتى 31 كانون الأول 2019 ، استمرت المناقشات”.

المصدر: سكاي نيوز عربية