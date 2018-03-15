الولايات المتحدة ترحب بإعادة فتح مطارات كردستان العراق أمام الرحلات الدولية

(المستقلة).. اعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق والذي قاد إلى إعادة فتح مطارات إقليم كردستان العراق اليوم أمام الرحلات الجوية الدولية.

وقال بيان عن السفارة الامريكية تلقت (المستقلة) نسخة منه “تمثل المفاوضات لإعادة فتح هذه المطارات مثالاً على الكيفية التي يمكن أن يؤدى بها الحوار البناء إلى حل الخلافات بطريقة سلمية”.

وشجع البيان الجانبين على “مواصلة المحادثات بشأن القضايا المعلقة إلى أن يتسنى تحقيق حلول دائمة لجميع الاختلافات المتبقية. إن العلاقة التعاونية المثمرة بين الحكومتين تصب في مصالح جميع المواطنين العراقيين”.

وأكد الولايات المتحدة عراقاً موحداً ديمقراطياً فدرالياً مزدهراً ، بما في ذلك إقليم كردستاني عراقي قوي.