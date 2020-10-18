الولايات المتحدة تدين جريمة قتل مدنيين في قرية الفرحاتية

المستقلة/- سرى جياد/أدانت الولايات المتحدة جريمة القتل البشعة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مدنيون عراقيون في قرية الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

جاء ذلك في بيان للسفير الأميركي ( ماثيوتولر ) تلقت المستقلة نسخة منه.

دعا فيه السلطات العراقية إلى سرعة الكشف عن المتورطين في الجريمة وان تعجل في تقديمهم إلى العدالة معربا عن أمله لأن تكون زيارة الكاظمي إلى الفرحاتية لهذا اليوم خطوة مهمة لوضع كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكل نهائي وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء.