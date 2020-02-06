الولايات المتحدة تدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين في النجف الأشرف

(المستقلة).. اعربت سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن أدانتها “بشدة” لما وصفته “الهجوم الوحشي الذي حصل في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء ٥ شباط والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين”.

وقال بيان عن السفارة، تلقت (المستقلة) نسخة منه “من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.

وحمل البيان الحكومة العراقية وقواتها الأمنية مسؤولية “وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين ، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية”. ودعت الحكومة إلى “وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

وفي الوقت نفسه قال البيان “نحيي المتظاهرين السلميين لالتزامهم بضبط النفس في مواجهة هذه التكتيكات القاتلة”، حاثا اياهم على “الحفاظ على سلمية تظاهراتهم”.

وأكد البيان تأييد الولايات المتحدة “تمامًا حقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير”.