الولايات المتحدة تحرض بريطانيا على مقاطعة هواوى

(المستقلة)..ذكرت مصادر اعلاميةأن وفدًا من الحكومة الأمريكية يزور المملكة المتحدة لإقناع مسؤولين وشركات بريطانية بعدم استخدام التكنولوجيا التى تنتجها شركة هواوي الصينية وعدم المشاركة في مساعدتها على تحسين خدماتها التكنولوجية.

ومن المتوقع أن تقوم بريطانيا بتقديم رد نهائى على الحكومة الأمريكية في الآلية التى ستقوم بها بريطانيا في استخدام أجهزة هواوى وشبكاتها وكذلك كيفية مساعدة الشركات البريطانية لها بنهاية كانون الثاني/يناير الجاري.

ويشارك في الوفد الحكومى لبريطانيا ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكى، حيث سيتم مناقشة موضوعات من بينها ادعاءات أمريكية تزعم أن التكنولوجيا التى تستخدمها شركة هواوى من الممكن أن تستخدم في التجسس على بريطانيا.

وكان المتحدث باسم شركة هواوى، قد أنكر في وقت سابق، الادعاءات التى تزعم استخدام هواوى تكنولوجيا للتجسس، كما أكد ثقة المسؤولين البريطانيين في هواوى وتصريحهم بأن هواوى لا تستخدم التكنولوجيا في أعمال التجسس.

وقدم سيناتور أمريكي مشروع قرار يعمل على حرمان الولايات المتحدة من إمداد أى دولة بمعلومات استخباراتية تستخدم تكنولوجيا هواوى.

وأخبر وزير الدفاع البريطاني بين والاس صحيفة Sunday Times أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه قد هددوا بقطع إمداد معلومات استخباراتية لبريطانيا إذا ما أعطى مجلس الأمن القومي الضوء الأخضر لهواوي.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.

وفي الوقت الذى وضعت فيه الولايات المتحدة هواوى على القائمة السوداء وتنتظر من حلفائها نفس الشيء تأتي قرارات معظم شركات الاتصالات الأوروبية العملاقة بالتعاون مع هواوي.

و أكدت شركة الاتصالات الإسبانية “Telefonica” أنها ستستخدم معدات شركة هواوي في تصنيع الطبقة الأساسية في شبكات 5G ، كما قررت البرتغال أيضا تجاهل إصدار أى عقوبات أو قيود على شركة هواوى، بالإضافة إلى أن شركة “Altice” الهولندية قررت أنها ستبدأ التعامل مع هواوي.

وفي وقت سابق ذكرت رويترز أن رن تشنج مؤسس شركة هواوى سيشرع في بناء مصنع جديد في أوروبا بقدرات جديدة حيث سيعمل على تصنيع هواتف بتكنولوجيا G5.