الوكالة السويدية تدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق

(المستقلة).. قدمت الوكالة السويدية للتنمية الدولية دعماً مالياً بلغت قيمته 16 مليون كرونة سويدية (ما يقارب 1.73 مليون دولاراً أميركياً) لاستجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) في العراق. وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أطلق في شهر أيار من هذا العام خطة الاستجابة لجائحة كوفيد 19 في العراق بهدف جمع 1.7 مليون دولاراً أميركياً للاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات في مختلف مناطق العراق.

وتتيح هذه المساهمة تعزيز تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان والاستجابة لجائحة كوفيد 19 بما يضمن حصول النساء والفتيات، خاصة الحوامل والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي واللاتي في الحظر الصحي، على الخدمات الصحية وخدمات الحماية بصورة آمنة وعند الحاجة دون تأخير.

كما سوف يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتزويد وزارة الصحة بمستلزمات الصحة الإنجابية بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة وأدوية الصحة النفسية ومعدات الوقاية الشخصية.

وقال سفير السويد لدى العراق لارس روناس، خلال حفل التوقيع على المنحة اليوم والذي جرى عبر الانترنت: “يسرني أن أعلن عن الاتفاقية الموقعة اليوم بين الوكالة السويدية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم خطتها للاستجابة لجائحة كوفيد 19 في العراق. إن هذه المساهمة البالغة 16 مليون كرونة سويدية تهدف إلى حماية النساء والفتيات والى وصولهن الى الصحة والحماية في وقت تشتد الحاجة إليه.”

وأضاف: “ستدعم السويد خمسة تدخلات استراتيجية حددها صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، بما في ذلك حماية النساء الحوامل والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. فضمان الحماية والحقوق المتساوية للمرأة جزء أساسي من التعاون الإنمائي السويدي “.

من جهته قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، أولوريمي سوجنرو: “سوف يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتواصل مع المجتمعات من خلال حملات التوعية التي يقوم بها لضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات المنقذة للحياة وغيرها من الخدمات في القطاعات المختلفة. فهذه الأنشطة سوف تساعد في التقليل من انتشار فيروس كوفيد – 19.”

وأضاف: “نحن ممتنون لالتزام السويد بدعم النساء والفتيات في العراق، وعلى ثقتهم وشراكتهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، حيث مكنتنا هذه الشراكة من الوصول إلى الآلاف من النساء.”

إن الوكالة السويدية للتنمية الدولية هي شريك ثابت لصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم الاستجابة للأزمة الإنسانية في العراق منذ عام 2016، حيث قدمت أكثر من 140 مليون كرونة سويدية للبرامج الإنسانية الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق.