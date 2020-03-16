الوقف الشيعي يغلق المساجد والحسينيات لإشعار آخر

( المستقلة) …. قرر الوقف الشيعي يوم الاثنين إغلاق المساجد والحسينيات التابعة لإدارته في عموم العراق إلى إشعار غير مسمى.

وقال الوقف في بيان له تلقته ( المستقلة) ، إنه “تقرر التوجيه بإغلاق جميع الجوامع والمساجد والحسينيات التابعة في ادارتها لديوان الوقف الشيعي في عموم العراق، وتعليق اَي نشاطات دينية او ثقافية (تجمعات) فيها، او في المراكز الملحقة بها حفاظا على الصحة والسلامة المجتمعية”.

وأضاف أن القرار يأتي “نظراً للظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم عموماً والعراق خصوصا ومع انتشار بعض الفايروسات الخطيرة، والتزاما منا في ديوان الوقف الشيعي بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن خلية الأزمة الوطنية وذوي الاختصاص”.( النهاية)