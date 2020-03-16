الوقف السني يقرر إغلاق جميع مساجد العراق بسبب كورونا

( المستقلة) …. قرر الوقف السني العراقي، الإثنين، إغلاق جميع مساجد البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا وحتى إشعار آخر.

وقال بيان تلقته ( المستقلة) موقع من قبل عباس حرير، معاون مدير دائرة المؤسسات الدينية والخيرية في الوقف السني العراقي .

وأوضح البيان أنه “بناء على توجيهات مدير عام دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للوقف السني العراقي تقرر إغلاق الجوامع والمساجد في مديريات العراق كافة إلى إشعار آخر، ويرفع الأذان مع تنيبه الناس أن تكون الصلاة في رحالهم فقط”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 14 إصابة جديدة بوباء كورونا ليرتفع مجمل الحالات المؤكدة إلى 124 في مختلف محافظات البلاد.

وحتى عصر الإثنين، أصاب “كورونا” أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.( النهاية)